Além da série ‘Sequestro no Ar’: 3 filmes provam que Idris Elba é o cara

Sam é um homem determinado a voltar para casa, mesmo após o avião, no qual está indo de Dubai para Londres, ser sequestrado por um grupo terrorista em pleno voo na série Sequestro no Ar, que estreia dois dos seus sete episódios na Apple TV+ nesta quarta-feira, 28 — os próximos vão ao ar semanalmente, também às quartas. Com Idris Elba como protagonista, a série se sustenta pelo carisma implacável do ator para interpretar um exímio negociador de conflitos na luta para manter os passageiros sob controle e os criminosos calmos. O currículo do astro inglês é recheado de títulos que comprovam seu talento para interpretar caras calmos, mas durões. Confira dicas:

Depois Daquela Montanha

Onde assistir: Star+

Presos em um aeroporto, a jornalista Alex (Kate Winslet) precisa viajar para seu próprio casamento, enquanto o médico Ben (Idris Elba) tem uma cirurgia programada — ambos os compromissos no dia seguinte, mas não há voo que os leve até seu destino em comum. A mulher, então, sugere ao estranho a ideia de fretar um jato particular para que consigam sair dali. Durante o trajeto, o piloto passa mal e derruba a aeronave em uma região montanhosa coberta por neve. Resta a Ben e Kate darem um jeito para saírem dali em meio a uma jornada tocante de cumplicidade e sobrevivência.

Luther: O Cair da Noite

Onde assistir: Netflix

Derivada da série Luther, da rede britânica BBC, o filme segue o detetive Luther (Idris Elba) na caça por um habilidoso serial killer que também é hacker. O vilão David Robie (Andy Serkis) comanda uma rede criminosa que descobre segredos obscuros de pessoas comuns e usa as informações para chantageá-las, obrigando-as a cometerem crimes e se suicidarem. Em duas horas eletrizantes, Luther consegue escapar da prisão, bater em centenas de capangas e ir atrás do rival, provando que o policial sabe exatamente como desafiar as leis da física em uma clássica história de ação.

A Fera

Onde assistir: aluguel em plataformas como Apple TV+ e YouTube Filmes

O médico viúvo Nate Daniels viaja com as duas filhas para a África do Sul, onde conhecera a mãe das meninas, para apresentar às jovens um lado desconhecido da esposa. O que parecia um viagem sobre superação de luto se transforma em uma árdua e angustiante luta por sobrevivência quando um leão traumatizado por caçadores tenta matar todos os humanos que cruzam seu caminho.

