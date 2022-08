‘A Fera’: Idris Elba estrela thriller ecológico com leão violento

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A Fera (Beast. Estados Unidos, 2022. Já em cartaz)

Com a morte da ex-mulher, o médico Nate (Idris Elba) tenta reconquistar suas duas filhas adolescentes. Para isso, ele organiza uma viagem ao vilarejo onde a mãe das meninas cresceu, na África do Sul. O passeio em família se torna uma alucinante corrida pela sobrevivência quando, em um roteiro pela savana, eles são encurralados por um leão violento, agindo fora dos padrões de sua espécie — agressividade provocada pela ação de caçadores ilegais na região. Durante uma hora e meia, o diretor islandês Baltasar Kormákur conduz a trama sem pausas para respiros, enquanto expõe os perigos da exploração desenfreada do homem sobre o planeta.