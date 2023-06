A sutil provocação da Netflix à realeza inglesa com série de Meghan Markle

A Netflix americana definiu uma data curiosa para adicionar ao seu catálogo a série Suits, estrelada por Meghan Markle. As nove temporadas do drama jurídico voltam à plataforma dos Estados Unidos no sábado, 17 de junho. No mesmo dia, no Reino Unido, será realizado o primeiro desfile de aniversário do rei Charles III. Denominado Trooping of the Colour, o evento tradicional marca a celebração da vida do monarca reinante e já acontece há mais de 260 anos. Será a primeira vez que um soberano cavalgará no evento desde 1986, quando a rainha Elizabeth II o fez pela última vez.

Suits foi ao ar nos Estados Unidos entre 2011 e 2019. A Duquesa de Sussex — que interpreta Rachel Zane, uma poderosa advogada e par amoroso do protagonista — deixou o elenco após a sétima temporada, quando ficou noiva do príncipe Harry. Durante o período em que trabalhou na série, ela conheceu e namorou o príncipe. Eles se casaram em 2018. Nos últimos anos, a relação do casal com a família real britânica tem sido conturbada: em 2020, eles escolheram se afastar dos deveres reais e se mudaram para Los Angeles. A tensão aumentou ainda mais com o lançamento da série documental Harry & Meghan, na Netflix, e do livro de memórias de Harry, Spare. Em ambos, são expostas situações delicadas que viveram com a realeza, afetando a visão que se tem da família.

