A proposta ousada de Michael Jackson que Xuxa recusou sem pestanejar

No segundo episódio de Xuxa, O Documentário, do Globoplay, Xuxa Meneghel relembrou de seu encontro com Michael Jackson (1958-2009) nos Estados Unidos e da proposta ousada do rei do pop para que a apresentadora gerasse os filhos dele. Na ocasião, a rainha dos baixinhos visitou a mansão do cantor na Califórnia. “Ele me convidou para ir para Neverland. Eu me lembro dele vindo, ele beijou minha mão… Aí ele disse: olha, eu já sei que você não come bicho, vamos comer? E tinha uma salada para mim, tinha tudo. Eu estava tão nervosa que quebrei aquele negócio do guardanapo. Ele me mostrou Neverland, me mostrou os bichos. Pegou na minha mãe dizendo: ‘Estou tão feliz que as crianças da América da Sul, da América Latina, estão em boas mãos. Você é tão do bem’, beijou minha mão. Na hora de ir embora, de dar tchau, veio o empresário dele e disse para o meu empresário: ‘Olha, a gente tem um contrato aqui pra vocês estudarem, porque o Michael quer ter filhos e está buscando uma pessoa como a Xuxa. Seria muito interessante a América se unir’, revelou Xuxa.

“A gente pegou o contrato, eu entrei no carro. Eu e o Tobby ficamos alguns momentos em silêncio, aí ele disse: ‘O cara quer um contrato com você para você gerar os filhos dele’. Era um casamento, mas era mais pra gerar os filhos dele. Falei: ‘Que loucura!’. O Tobby me perguntou o que a gente responde?, e eu falei: ‘Não tem resposta pra isso, não existe uma resposta'”, disse a apresentadora.

