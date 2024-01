A polêmica piada sobre crianças com câncer de vencedor do Globo de Ouro

Na noite de domingo, 7 de janeiro, as polêmicas com humor no Globo de Ouro 2024 não caíram apenas sobre os ombros do apresentador Jo Koy, cujo monólogo desagradou e constrangeu astros como Taylor Swift e Martin Scorsese. A outra figura duvidosa foi Ricky Gervais, vencedor da categoria de melhor performance em stand-up ou comédia para a TV, pelo especial Armageddon, produzido pelo streaming Netflix. Lançada em dia de Natal, a apresentação chocou parte do público por uma piada com crianças em estado terminal.

Como parte de seu set cômico, Gervais chama portadores de câncer na infância de “carequinhas” e caçoou da fundação Make-aWish, que realiza desejos da juventude acometida por condições do tipo, como viagens e encontros com celebridades. Às crianças que pediram para conhecê-lo, ele disse: “Por que não desejam melhorar?”

A polêmica, porém, não parece ter abalado o comediante, que ganhou o troféu pelo especial, mesmo sem comparecer ao evento. Em entrevista à rádio BBC 5 em dezembro, ele rebateu as críticas a seu trabalho, explicando que a piada partia da premissa que ele gravou diversos vídeos para crianças doentes que lhe pediram por isso. “Na piada, estou literalmente afirmando que não vou a hospitais onde não sou chamado e digo ‘acorda, carequinha’. As pessoas têm uma reação sem analisar o material. É isso que uma ofensa é: um sentimento”, afirmou. Já sobre a existência de uma petição online pela retirada do especial da Netflix, ele disse apenas “boa sorte, até vou compartilhar”.

Gervais já apresentou a cerimônia do Globo de Ouro cinco vezes e foi o primeiro a vencer pela categoria, que era inédita até então.

