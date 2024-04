A participante do BBB 24 que não serve nem para o Zorra Total

Em uma edição marcada pela expulsão de Wanessa Camargo — acusada de agressão a Davi Brito; a polêmica omissão sobre a troca de empurrões entre Davi e MC Bin Laden — que apenas levaram um puxões de orelha da produção e não foram desclassificados; além de várias falas problemáticas ditas ao longo do BBB 24, uma participante obviamente se destaca — para o bem e para o mal. Beatriz Reis, apelidada de Bia do Brás nas redes sociais, é provavelmente a sister mais exagerada que já passou pelo reality da Globo. Vendedora do Brás — região de São Paulo famosa pelos camelôs e lojas de roupas e produtos em conta –, a moradora de Guarulhos (SP) tem como marca registrada os gritos do bordão “É o Brasil do Brasil!”, seu ânimo excessivo durante as festas do programa, onde já chegou a tocar em cantores e até a derrubar famosos convidados. Quando Sabrina Sato entrou na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz e sua amiga Alane Dias fizeram a atriz conhecer o chão do programa.

Chamada de inconveniente, invasiva e “sem noção” pelos colegas de confinamento, Beatriz sempre rebate dizendo que todos têm é inveja do seu jeito alegre de ser — autocrítica não é uma opção. Uma das participantes a receber mais punições ao longo do programa por desrespeito às normas, a vendedora recebe bronca, se diz arrependida, se preocupa com o que o público vai pensar dela, e depois repete novamente algum erro. Nesta semana, movida pela vontade de chamar atenção, a jovem decidiu usar um ridículo sutiã feito com as cascas de laranjas. O apresentador Tadeu Schimidt alertou a sister que o programa consultou uma dermatologista que avisou dos perigos do contato da fruta com a pele. Não satisfeita, nesta quinta-feira, 4, ela decidiu fazer um biquíni com cascas de banana. Nem a produção aguentou o desaforo e chamou sua atenção novamente, com um aviso sonoro e uma punição que colocou todos os participantes no Tá com Nada, quando a casa fica com os recursos escassos devido ao excesso de penalidades.

🚨 ATENÇÃO! Beatriz recebeu punição gravíssima de menos 500 estalecas por fazer roupas com cascas de fruta #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/0LaXgp9Kvk — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

Fora isso, a participante gosta de fazer publicidade dos patrocinadores constantemente — uma estratégia para atrair contratos comerciais, balança sua cabeça de um lado para o outro, em alguns momentos desrespeitou até Tadeu Schimidt ao falar quando não devia, entre outras gafes.

Continua após a publicidade

Mesmo com tantos comportamentos erráticos, Beatriz Reis ainda é uma das favoritas ao prêmio do Big Brother Brasil 2024, marcas estão interessadas em seu perfil e só no Instagram ostenta 4,6 milhões de seguidores. De fato, é o tipo de pessoa que gera ódio ou amor, nunca um meio-termo. Mas sua personalidade exagerada parece mais um personagem criado para conquistar o público do que algo orgânico. Nem mesmo um personagem do extinto humorístico Zorra Total (1999-2015) conseguiria roteirizar.

Em 2 de abril, a atriz e diretora Cininha de Paula, também formada em Medicina, apontou que Beatriz deve ter algum tipo de mania. Diretora de séries de humor como Toma Lá Dá Cá e Escolinha do Professor Raimundo, a sobrinha de Chico Anysio não vê graça nas atitudes da vendedora. “Eu estava aqui vendo o BBB agora, antes de dormir. Essa Beatriz tem problema né? Ela não é normal, ela é aquilo que a gente chama de maníaca, parece que está travada, doente. Que coisa mais desequilibrada, caramba, será que os psiquiatras lá dentro não veem isso? Que essa menina é surtada? Aquilo não é alegria, ela é maníaca. Jesus Cristo.”, disse Cidinha em um vídeo publicado no TikTok.

O Big Brother Brasil é para os fortes, com toda certeza.