A nova empreitada de Ana Hickmann contra a violência doméstica

A apresentadora Ana Hickmann — que denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica — vai dar visibilidade ao tema em uma série de lives sobre os direitos das mulheres no Brasil. A primeira delas acontece nesta terça-feira, 23, e tem como convidadas a ativista Maria da Penha, que inspirou a lei que protege mulheres vítimas de violência doméstica, e Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha.

De acordo com comunicado, o trio falará sobre a importância da Lei Maria da Penha para proteger as vítimas de violência doméstica. A conversa será transmitida no perfil da apresentadora no Instagram, a partir das 19h. Ana ainda fará outras transmissões semelhantes até o dia internaiconal da mulher, que acontece em 8 de março.

Entenda o caso

Casados por 25 anos, os dois romperam em novembro, quando Ana o denunciou por violência doméstica. Recentemente, Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao fato de que Ana teria sido agredida diante do filho, de 9 anos de idade. Ele, por sua vez, acusou a ex-esposa de uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial, e chegou a pedir a prisão da apresentadora, mas o ministério público rejeitou as ações.

A VEJA, a defesa de Ana conta que o desentendimento entre o casal começou quando ela recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou uma perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta o advogado José da Costa.

