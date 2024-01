O que diz Ana Hickmann sobre acusações de alienação parental

A defesa do empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acusando a apresentadora de alienação parental e pedindo que o órgão intervenha no caso. No documento ao qual VEJA teve acesso, os advogados de Correa alegam que os órgãos de Justiça “não estão permitindo a efetivação dos direitos e garantias fundamentais” em função da “notoriedade nacional” da apresentadora.

Em nota à imprensa, a assessoria de Ana alega que Correa age de má fé e que a acusação é “uma tentativa incessante de intimidar e constranger” a apresentadora “para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que [ele] vem causando”. “Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios”, diz o texto.

Na semana passada, Correa entrou com um pedido de prisão contra a apresentadora por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial. Segundo descrito no documento de 19 de dezembro, Alezinho, de 9 anos, ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, “ausente prova de compromissos de lazer previamente assumidos”. À justiça, a defesa de Correa relata que Ana teria se recusado a entregar a criança aos avós paternos na data estipulada, alegando que iria para a praia com o garoto, e permitindo “apenas um rápido encontro para um lanche”.

Segundo a assessoria da apresentadora, foi acordado entre os advogados das partes por telefone no dia 22 a transferência do período de férias do garoto com o pai para o período de 9 a 17 de janeiro. “A determinação de férias terá início nessa terça-feira (9), conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas”, diz a nota. A advogada de Correa, por outro lado, nega o acordo e diz que “houve apenas uma tentativa inicial de ajuste” que não teria se confirmado “devido a compromissos previamente assumidos pelo Sr Alexandre Corrêa, inequivocamente informado ao patrono da Sra Ana Hickmann”.

Continua após a publicidade

Entenda o caso

Casados por 25 anos, os dois romperam em novembro, quando Ana o denunciou por violência doméstica. Recentemente, Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Eca, referente ao fato de Ana ter sido agredida diante do filho, de 9 anos de idade. Somando todas as acusações, se Correa for condenado, sua pena pode passar de 30 anos.

A VEJA, a defesa da apresentadora conta que o desentendimento entre o casal começou quando Ana recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou uma perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta o advogado José da Costa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade