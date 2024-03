A mudança ambiciosa nos telejornais da Globo que causa estranheza

A Globo apostou em uma mudança ambiciosa no cenário de três de seus quatro telejornais de alcance nacional. Desde segunda-feira, 12, o Hora 1, o Jornal Hoje e o Jornal da Globo contam com uma tela curva gigante de 3 metros de altura por 15 metros de circunferência no fundo dos informativos, com a intenção de trazer mais tecnologia para os noticiosos, como o uso de Realidade Aumentada — recurso presente no Fantástico, que coloca figuras bem próximas das apresentadoras. Além disso, as vinhetas e aberturas também foram atualizadas, e as bancadas largas dos três telejornais sumiram, para que os âncoras transitem dentro do imenso estúdio para falar com correspondentes, mostrar gráficos, etc. O que causa estranheza é que os recursos fazem os três programas de notícias serem quase idênticos, assim, eles perderam qualquer identidade visual exclusiva. O Jornal Nacional é o único a manter seu padrão com bancada, composta por William Bonner e Renata Vasconcellos.

“Mais moderna e fluida, a nova logo é uma evolução da atual e se forma a partir de luzes e linhas em movimento, que representam as notícias que circulam pelo cenário do telejornal. A vinheta brinca com o formato do novo cenário, desenhado pelas notícias que viajam pela cena até formar o logo”, explicou assessoria da Globo no começo do mês, a respeito do Jornal da Globo.

O telejornal comandado por Renata Lo Prete foi o primeiro a introduzir as mudanças, seguido pelo Hora 1, ancorado por Kovalick, e depois o Jornal Hoje, de Cesar Tralli. Apesar do incômodo inicial com a repaginada, os telejornais de fato mostraram mais dinamismo e didatismo — com gráficos e informações exibidas como apresentações de Power Point.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial