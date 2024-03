Como será o novo Jornal da Globo

Ancorado por Renata Lo Prete, o Jornal da Globo terá seu cenário repaginado em março. A nova cara do “JG” será levada ao ar no dia 12, quando o jornal passará a contar também com nova trilha de abertura e identidade visual.

As mudanças começaram a ser percebidas no final do ano passado, quando Renata trocou a bancada pelo púlpito e ganhou mais mobilidade ao apresentar o jornal de pé.

Os telejornais de rede da TV Globo ancorados de São Paulo ganharão uma mega tela em LED curvo, que permitirá uso de uma tecnologia inédita.

“Mais moderna e fluida, a nova logo é uma evolução da atual e se forma a partir de luzes e linhas em movimento, que representam as notícias que circulam pelo cenário do telejornal. A vinheta brinca com o formato do novo cenário, desenhado pelas notícias que viajam pela cena até formar o logo”, diz a TV Globo.

