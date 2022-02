A ironia da série que revive sex tape de Pamela Anderson e Tommy Lee

Em outubro de 1995, o eletricista Rand Gauthier roubou um cofre da casa do baterista Tommy Lee como vingança por uma demissão sem pagamento. Lá dentro, encontrou dinheiro, joias, armas e uma fita com momentos íntimos entre ele e a esposa, a atriz Pamela Anderson. A fita foi disponibilizada online e rendeu mais de 80 milhões de dólares em acessos pagos — tudo isso, é claro, sem a autorização do casal. O escândalo que sacudiu Hollywood nos anos 1990 voltou à tona esta semana com o lançamento da série Pam e Tommy, com três dos oito episódios já disponíveis no Star+. Protagonizada por Lilly James e Sebastian Stan, a produção guarda em si uma contradição: assim como no passado, quando a sex tape foi divulgada sem consentimento, a série também não foi previamente autorizada pelo ex-casal, apesar de levantar a bandeira da defesa da privacidade.

Em uma entrevista recente ao Entertainment Weekly, o produtor D.V. DeVincentis disse ter tentado entrar em contato com Pamela para explicar que fariam um “retrato positivo” sobre a história. Lilly James também tentou contato sem sucesso. “Considerando o que ela passou, isso é compreensível”, disse DeVincentis à publicação. Mesmo assim, a produção resolveu seguir adiante — Lilly e Stan, inclusive, assumiram em entrevista ao programa This Morning que assistiram à sex tape como uma forma de “pesquisa” para os papéis, já que a produção não economiza no teor sexual. Pamela, no entanto, não parece estar feliz com o cerco montado novamente em torno de si — o que é justificável, já que reviver a história sem o aval de quem mais foi afetado por ela é quase como vazar a fita novamente.

Apesar de não ter se pronunciado oficialmente, uma fonte próxima da atriz disse à revista People que o lançamento da série é como abrir uma ferida já cicatrizada. “Depois que a fita vazou, Pamela viveu um momento traumático. É injusto fazê-la reviver esse trauma”, opinou. “Há um senso de hipocrisia em tudo isso. É a vida dela e ela deveria decidir se quer ou não transformá-la em uma commodity de consumo público”. comentou sobre a produção. De fato, com o lançamento da série, a história voltou aos jornais, e lançou luz sobre uma página do passado de Pamela que até então repousava no esquecimento.

Tommy, por outro lado, não parece ter se incomodado. Apesar do músico não ter envolvimento direto com a produção, ele soube do desenvolvimento através de Sebastian Stan, e se pronunciou sobre o assunto em entrevista à US Weekly. “Muitas pessoas acham que é sobre uma coisa, mas na verdade é sobre privacidade e como as coisas ficaram loucas naquela época. A história é bem legal. O que realmente aconteceu não foi, mas [Stan] me disse que a série é selvagem.”