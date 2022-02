O mal-estar causado por participante misterioso no Masked Singer americano

A ideia do reality musical The Maked Singer se provou um sucesso de audiência no Brasil e no mundo. Na atração, pessoas famosos se apresentam fantasiadas e um time de jurados decide se elas merecem continuar na competição ou devem revelar as suas identidades. A graça, obviamente, reside no inusitado de eliminar grandes cantores ou descobrir que aquela voz incrível pertence a alguém que não tem nada a ver com o mercado musical. O que era para ser um entretenimento escapista, esta semana, nos Estados Unidos, provocou celeuma.

Segundo uma reportagem do site Deadline, será revelado que um dos participantes é o controverso Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York e ex-advogado de Donald Trump, além de carregar consigo fama de indecoroso com as mulheres — como sugere o filme Borat 2. A revelação teria causado revolta em dois jurados, Ken Jeon e Robin Thickle, que deixaram o palco em protesto. Até o momento, a Fox, emissora que exibe o programa, não confirmou se tratar de Giuliani — o episódio só será exibido em março. O canal também não negou. Esta não seria a primeira vez que um político participa da atração. Em outra edição, a também controversa Sarah Palin, ex-governadora do Alasca, cantou fantasiada de urso.

A título de comparação, no Brasil, seria algo como se surgisse no palco da rede Globo, cantando para Ivete Sangalo, figuras controversas da nossa política, por exemplo, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, petista condenado por corrupção, ou Abraham Weintraub, ex-ministro da educação do governo Bolsonaro, investigado por ataques ao STF. Ivete, que já soltou farpas para políticos de todos os lados — e recentemente incentivou seus fãs a gritarem xingamentos contra Bolsonaro, seria uma das que provavelmente abandonaria o palco do programa.

Segundo o Deadline, as juradas Jenny McCarthy e Nicole Scherzinger continuaram no palco e tiveram uma conversa amistosa com Giuliani. O conteúdo do bate-papo não foi revelado. Giuliani carrega uma série de falas polêmicas. Entre elas, o negacionismo anti-vacina e o apoio às alegações infundadas de Trump sobre uma fraude nas eleições que destitui o ex-presidente do cargo.