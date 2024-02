A inusitada profissão científica de Bridgit Mendler, ex-estrela da Disney

Nenhum estúdio lança tantas estrelas mirins ao mundo quanto a Disney, de onde saíram cantoras e atrizes como Olivia Rodrigo, Jenna Ortega, Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato, todas com carreiras consolidadas antes mesmo dos 20 anos. Uma estrela mirim, porém, pulou fora do barco de Mickey Mouse e, agora, está mais focada no espaço. Bridgit Mendler, aos 31 anos, despontou como protagonista da sitcom infantil Boa Sorte, Charlie, mas, hoje, abandonou o entretenimento e é CEO da empresa Northwood Space, focada em “construir uma rodovia de dados entre a Terra e o espaço”. O trabalho é baseado em satélites e estações terrestres e recebeu investimento de mais de 6 milhões de dólares.

Expect the unexpected!

So excited to announce our $6.3M seed led by @foundersfund and @a16z with participation from @CapitalAlso, @LongJourneyVC , @BoxGroup, @humbavc

At @NorthwoodSpace we have our sights on building a data highway between earth and space. We are designing… https://t.co/JwtEuTOTJI

— Bridgit Mendler (@bridgitmendler) February 19, 2024