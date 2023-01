Com indireta para o ex, Miley Cyrus bate recorde de BTS e Adele no Spotify

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lançada em 12 de janeiro, a nova música da cantora Miley Cyrus, Flowers, quebrou o recorde de canção mais tocada no Spotify em uma semana. A faixa chegou a marca de 100 milhões de reproduções na plataforma na quinta-feira, 19. A composição é repleta de indiretas ao ex-marido dela, o ator Liam Hamsworth. A música faz parte do novo álbum da artista, Endless Summer Vacation, que será lançado em 10 de março.

Até então, a canção mais rápida a atingir 100 milhões de reproduções era Butter, do grupo BTS. A faixa também desbancou os recordes de Adele, com Easy on Me, e Taylor Swift, com Anti-Hero, ao fazer mais de 17 milhões de streams em 24 horas.

Entre idas e vindas, Miley teve um relacionamento de cerca de dez anos com Liam Hemsworth. A música traz boas (in)diretas para o ex-marido ao lembrar da casa do casal em Malibu que pegou fogo em 2018 e respostas à canção When I Was your Man, de Bruno Mars, que teria sido dedicada pelo ator à Miley durante a cerimônia do casamento. “Nós estávamos bem até que não estávamos mais / Construímos uma casa e a vimos queimar / Posso comprar flores para mim mesma / Posso segurar minha própria mão / Falar comigo mesma por horas / Posso me amar melhor do que você consegue”, canta a americana.