Wandinha e Hobbit? Cena de sexo entre os atores causa polêmica

Martin Freeman, 52 anos, e Jenna Ortega, 21, atiçaram comentários críticos nas redes sociais de pessoas em choque com uma cena de sexo entre os dois atores no filme Miller’s Girl, que acaba de estrear nos Estados Unidos. Na trama, Jenna, conhecida pelo papel de Wandinha na série da Netflix, é uma estudante de 18 anos de idade que escreve um conto erótico com a ajuda de um professor de escrita criativa, vivido por Freeman, o eterno Hobbit no cinema.

Apesar de ser caracterizado como um drama de comédia ácida, o filme não tem sido tratado com leveza ou como uma sátira pelos espectadores, que foram às redes sociais reclamar da diferença de 31 anos que separa os dois atores: “nojento” e “desconfortável” foram alguns dos adjetivos usados. A distância entre idades de atores homens e mulheres em Hollywood virou tema de discussão após o movimento MeToo. Um levantamento de 2015 mostrava que era praticamente uma regra o homem ser mais velho que a mulher com quem faz par romântico, com médias variáveis dependendo da época de análise — naquele ano, a média era de 4,5 anos. Apesar da distância parecer pequena, o estudo apontava para o caso de atores consagrados, como Tom Cruise e Richard Gere, que chegaram a ser 15 e até 20 anos mais velhos que as parceiras em cena.

