A dor de cabeça do Globo de Ouro para encontrar um apresentador

Os indicados ao Globo de Ouro foram anunciados nessa segunda-feira, 11, mas a organização do evento está tendo dificuldades para achar alguém que tope apresentar a cerimônia no dia 7 de janeiro. Segundo reportado pela CNN, a busca por um anfitrião está em andamento, com três conversas em fase avançada, mas uma série de nomes já recusaram assumir o microfone.

Entre os convidados que declinaram o convite está Chris Rock, que apresentou o Oscar duas vezes e, no ano passado, levou um tapa de Will Smith ao vivo durante uma participação no evento. Indicada à categoria de melhor atriz em série limitada por Treta, da Netflix, Ali Wong também teria recusado o convite, assim como Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, que receberam uma proposta de apresentação conjunta da cerimônia. Amy Poehler e Tina Fey, que apresentaram a atração por quatro anos, também teriam dito não para um retorno.

A recusa de atores e humoristas para o posto de anfitrião de grandes premiações não é incomum. Assumir o microfone de um evento como o Globo de Ouro ou o Oscar é uma oportunidade e tanto para nomes em ascensão, mas também pode desencadear respostas negativas, o que costuma afastar veteranos. “É um trabalho ingrato”, disse um publicitário do ramo à CNN. Além disso, a premiação ainda tenta deixar para trás o escândalo de 2021, quando o Los Angeles Times documentou a falta de membros negros na organização do evento e uma série de questões antiéticas no processo de indicações e votação.

Depois da polêmica, uma série de mudanças foi adotada pela organização com o intuito de aumentar a diversidade e transparência do prêmio. A transmissão também mudou: depois de cancelar a cerimônia em 2022 por causa de um boicote da indústria, e retomar esse ano com Jerrod Carmichael de anfitrião, a NBC passou o bastão para a CBS, que transmitirá o evento pela primeira vez em 2024 e pode optar por colocar um de seus contratados como anfitrião, como fez a NBC em diversas ocasiões.

