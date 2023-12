Globo de Ouro 2024: onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com data marcada para 7 de janeiro de 2024, a cerimônia do Globo de Ouro celebra o melhor do cinema americano e internacional produzido ao longo do ano — e, de acordo com a lista de indicados divulgada nesta manhã de segunda, 11 de dezembro, abraça a cultura pop sem receios, destacando com força a dupla ‘Barbenheimer‘ e sucessos de público como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, além de títulos promissores para o Oscar como Anatomia de Uma Queda e Assassinos da Lua das Flores. Confira onde assistir às produções variadas que concorrem as principais categorias do prêmio:

Assassinos da Lua das Flores

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor diretor, melhor ator em drama, melhor atriz em drama, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor trilha

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas, na Apple TV+ e plataformas de aluguel digital

Barbie

Indicado nas categorias: Melhor filme de comédia ou musical, melhor diretor, melhor atriz em comédia ou musical, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor canção original, realização cinematográfica e de bilheteria

Onde assistir: Plataformas de aluguel digital, HBO Max a partir de 15 de dezembro

Os Rejeitados

Indicado nas categorias: Melhor filme de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 11 de janeiro

Oppenheimer

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor diretor, melhor ator em drama, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro, melhor trilha, realização cinematográfica e de bilheteria

Onde assistir: Plataformas de aluguel digital

Maestro

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor diretor, melhor ator em drama, melhor atriz em drama

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas, na Netflix a partir de 20 de dezembro

Todos Nós Desconhecidos

Indicado nas categorias: Melhor ator em drama

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 22 de dezembro

Nyad

Indicado nas categorias: Melhor atriz em drama, melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Netflix

Saltburn

Indicado nas categorias: Melhor ator em drama, melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Amazon Prime Video a partir de 22 de dezembro

Pobres Criaturas

Indicado nas categorias: Melhor filme de comédia ou musical, melhor diretor, melhor atriz em comédia ou musical, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor trilha

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 1º de fevereiro

Zona de Interesse

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor filme em língua não-inglesa, melhor trilha

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 15 de fevereiro

Folhas de Outono

Indicado nas categorias: Melhor filme em língua não-inglesa, melhor atriz em comédia ou musical

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Sociedade da Neve

Indicado nas categorias: Melhor filme em língua não-inglesa

Onde assistir: Em cinemas selecionados a partir de 14 de dezembro, Netflix a partir de 4 de janeiro

Priscilla

Indicado nas categorias: Melhor atriz em drama

Onde assistir: Em cinemas selecionados a partir de 26 de dezembro, estreia oficial em 4 de janeiro

Segredos de Um Escândalo

Indicado nas categorias: Melhor filme de comédia ou musical, melhor atriz em comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 18 de janeiro

A Cor Púrpura

Indicado nas categorias: Melhor atriz em comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 8 de fevereiro

Anatomia de Uma Queda

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor filme em língua não-inglesa, melhor atriz em drama, melhor roteiro

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 22 de fevereiro

Vidas Passadas

Indicado nas categorias: Melhor filme dramático, melhor filme em língua não-inglesa, melhor diretor, melhor atriz em drama, melhor roteiro

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 25 de janeiro

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Indicado nas categorias: Melhor filme animado, melhor trilha, realização cinematográfica e de bilheteria

Onde assistir: HBO Max, plataformas de aluguel digital

Air: A História Por Trás do Logo

Indicado nas categorias: Melhor filme de comédia ou musical, melhor ator em comédia ou musical

Onde assistir: Amazon Prime Video

Wish: O Poder dos Desejos

Indicado nas categorias: Melhor filme animado

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 4 de janeiro

Super Mario Bros. O Filme

Indicado nas categorias: Melhor filme animado, melhor canção original

Onde assistir: Plataformas de aluguel digital

Que Horas Eu te Pego?

Indicado nas categorias: Melhor atriz em comédia ou musical

Onde assistir: HBO Max, plataformas de aluguel digital

O Homem dos Sonhos

Indicado nas categorias: Melhor ator em comédia ou musical

Onde assistir: Nos cinemas a partir de 4 de janeiro

Beau Tem Medo

Indicado nas categorias: Melhor ator em comédia ou musical

Onde assistir: Amazon Prime Video, plataformas de aluguel digital

Wonka

Indicado nas categorias: Melhor ator em comédia ou musical

Onde assistir: Em cartaz

