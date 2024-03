A Casa do Dragão: segunda temporada ganha data de estreia na Max

A segunda temporada de A Casa do Dragão (House of The Dragon), spin-off de Game of Thrones, estreará em 16 de junho, às 22h, na HBO e na plataforma de streaming Max. Com oito episódios, a temporada seguirá o padrão do canal e terá um capítulo lançado semanalmente, aos domingos, sendo disponibilizados na Max (antiga HBO Max) em seguida.

Baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, a série retoma o universo pop de Game of Thrones. A trama retrata a guerra entre os membros da família Targaryen, que ocorreu em Westeros quase duzentos anos antes dos eventos da série exibida pela HBO entre 2011 e 2019. Para quem está com saudade desse universo, a atração com oito episódios vale a pena: a produção entrega todos os elementos que fizeram de Game of Thrones um fenômeno, das intrigas por poder às muitas cenas de violência e sexo, até, claro, os famigerados dragões.

Do que fala A Casa do Dragão

O embate – de deixar no chinelo qualquer briga de grupo de família no Whatsapp – segue um desacordo sobre quem será o próximo a assumir o trono de ferro. No início do primeiro episódio, um conselho é convocado pelo então rei Jaehaerys I. Sem filhos homens, ele faz uma votação entre a nobreza para decidir quem vai herdar o trono: sua neta Rhaenys (interpretada por Eve Best) ou seu sobrinho Viserys (Paddy Considine). Por ser homem, Viserys ganha a coroa. Anos depois, ele se vê diante do mesmo dilema, mas decide sozinho que o trono será de sua única filha, a princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock na adolescência e Emma D’Arcy na vida adulta). O desconforto da decisão, especialmente para o irmão do rei, Daemon (vivido com vigor por Matt Smith), segundo na linha sucessória, ganha novos contornos quando a segunda esposa do soberano, Alicent Hightower (Emily Carey e Olivia Cooke), engravida de um menino.

