‘A Casa do Dragão’: um guia para entender as intrigas da série da HBO

No próximo domingo, 21 de agosto, a mais nova aposta da HBO no universo de Game of Thrones chega finalmente ao streaming. Baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, A Casa do Dragão contará a história da Dança dos Dragões — guerra civil entre membros da família Targaryen pela sucessão do Trono de Ferro. Ambientada 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a produção vai apresentar novos personagens com os quais o público não está muito habituado. Para você não chegar à estreia totalmente perdido, confira abaixo uma seleção feita por VEJA para conhecer melhor os protagonistas da série:

Rei Viserys Targaryen

A sucessão do rei Jaehaerys I, conhecido como “O Velho”, mexeu com o intricado cipoal genealógico da casa nobre mais poderosa de Westeros – com direito a muitos percalços até a escolha de Viserys, enfim, como seu sucessor. O primogênito e herdeiro direto de Jaehaerys, Aemon, morreu — mas deixou uma filha que poderia ser candidata ao trono, a princesa Rhaenys. Por ser mulher, porém, ela foi preterida em favor do irmão de Aemon e segundo filho de Jaehaerys, Baelon. O problema ganhou novos contornos quando Baelon também morreu, mas deixou um filho homem chamado Viserys (Paddy Considine). Jaehaerys, então, decidiu fazer um Grande Conselho em Harrenhal e chamou lordes de todos os sete reinos para decidir quem seria o novo rei: Rhaenys, filha de Aemon, o primogênito, ou seu primo Viserys, filho de Baelon, o segundo filho de Jaehaerys. Viserys foi escolhido simplesmente por ser homem — estabelecendo um precedente de que a linhagem masculina prevalece sobre a feminina. Ele é pai de Rhaenyra Targaryen.

Princesa Rhaenys Targaryen e Lorde Corlys Velaryon

Conhecida como “A Rainha que Nunca Foi”, Rhaenys (Eve Best) é a prova viva de que mulheres não herdam o Trono de Ferro em Westeros. Filha de Aemon, o primogênito do rei Jaehaerys, ela deveria ter se tornado rainha, mas foi preterida pelo Grande Conselho de Harrenhal, que escolheu como herdeiro seu primo, Viserys. Apoiadora de Rhaenyra na Dança dos Dragões, ela é casada com o Lorde Corlys Velaryon (Steve Toussaint), exímio navegador de sangue valiriano conhecido como “A Serpente Marinha”.

Princesa Rhaenyra Targaryen

Filha do rei Viserys, Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock/Emma D’Arcy) foi escolhida para ser a herdeira do Trono de Ferro mesmo sendo mulher — e mesmo com os precedentes na história de Westeros indicando que a linhagem masculina sempre prevalece sobre a feminina. Ela cresceu em Porto Real e tornou-se domadora de dragões. Na infância, a jovem era amiga de Alicent Hightower, que mais tarde se tornará segunda esposa de seu pai. A relação das duas desemboca na Dança dos Dragões após Alicent ter um filho homem com o rei Viserys — o que faz ela lutar com unhas e dentes para transformar o rebento em rei no lugar de Rhaenyra.

Alicent Hightower

Considerada uma das mais belas dos sete reinos de Westeros, Alicent Hightower (Emily Carey/Olivia Cooke) é a grande rival da princesa Rhaenyra Targaryen na Dança dos Dragões. Quando jovem, ela veio para Porto Real com Otto Hightower (Rhys Ifans), seu pai, que chegou para assumir o posto de Mão do Rei Jaehaerys I. Alicent virou dama de companhia de Jaehaerys e depois casou-se com o neto dele, Viserys — que já tinha uma filha, Rhaenyra, declarada por ele como a futura rainha de Westeros. As rusgas entre as duas começam quando Alicent tem um filho que questionará a legimitidade de Rhaenyra na linha de sucessão e buscará o trono simplesmente por ser homem.

Príncipe Daemon Targaryen

Guerreiro e domador do dragão Caraxes, Daemon Targaryen (Matt Smith) é irmão do rei Viserys. Com ares de vilão, inicialmente ele não gostou de ver Rhaenyra escolhida como herdeira porque, se o rei não tivesse um filho homem, Daemon se achava no direito de ser o sucessor para sentar no Trono de Ferro. O cenário muda com a chegada do filho de Alicent. Daemon, então, acaba se tornando um dos principais aliados de Rhaenyra na Dança dos Dragões, apoiando que ela se torne rainha.