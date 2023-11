A antiga desavença entre Adriane Galisteu e marido de Ana Hickmann

A modelo e apresentadora Ana Hickmann abriu um boletim de ocorrência contra o marido Alexandre Correa na tarde de sábado, 11 de novembro, relatando ter sofrido violência doméstica e lesão corporal. O caso reacendeu uma situação antiga envolvendo outra apresentadora da Record TV Adriane Galisteu. Em 2012, Adriane disse uma frase infeliz, afirmando que Hickmann “seria uma pessoa melhor se tivesse um filho”.

Ultrajado com a fala, Correa reagiu de forma desproporcional. Chamou Galisteu de “cafajeste” e a acusou de ser lésbica em tom pejorativo e homofóbico. Em resposta, Galisteu foi à Band declarar: “Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater”. Sobre um possível pedido de desculpas, ela afirmou na ocasião que a iniciativa deveria partir dele e disse não ter algo contra a colega de profissão, mas reforçou a falta de desejo de encontrar o marido de Hickmann, o chamando de “homem grosso”.

Desde então, Galisteu e Hickmann se reencontraram pela primeira vez no anúncio dos participantes da edição atual do reality A Fazenda, em setembro deste ano. No evento, Galisteu afirmou ter sido recebida com flores por Ana e negou qualquer desavença, dizendo: “Somos profissionais, mulheres e mães. Não tem motivo nenhum para essa treta. Não sou dessas, quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor de brigas”.

Após denunciar o marido, Ana apresentou o Hoje em Dia sem aliança na manhã desta segunda, 13 de novembro, e encerrou o programa com um agradecimento pelo apoio, mas disse ainda não estar pronta para falar sobre o ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência, Alexandre teria pressionado a esposa contra a parede e a ameaçado com cabeçadas. No Instagram, Ana recebeu comentários de apoio de famosos como Cátia Fonseca, Eliana, Laura Cardoso e Ticiane Pinheiro, entre outros.

