3 polêmicas cabeludas do documentário de Xuxa Meneghel no Globoplay

Com todos os cinco episódios disponíveis no Globoplay — o último entrou no catálogo nesta quinta-feira, 10, Xuxa, O Documentário completa a jornada de Xuxa Meneghel em revisitar seu passado, tanto na esfera profissional quanto pessoal. Com poucas autocríticas e uma visão romantizada de sua própria história, a apresentadora comenta lembranças, antigos relacionamentos, reencontra Marlene Mattos, sua antiga empresária, e consolida a imagem de entidade brasileira histórica. Entre erros e acertos, a série documental mostra os grandes feitos da eterna rainha dos baixinhos, sem deixar de expor três polêmicas cabeludas. Confira:

Amor Estranho Amor

Tocando em uma parte espinhosa de sua vida, Xuxa reencontra Marcelo Ribeiro, com quem havia contracenado no polêmico filme Amor, Estranho, Amor, em que ela, aos 18 anos, aparece em cenas nuas com o então ator mirim de 13. Durante sua vida inteira, a apresentadora foi associada de forma maldosa e mentirosa à pedofilia por causa da obra de Walter Hugo Khouri que nada mais é do que uma ficção. No longa, Xuxa é uma jovem de 15 anos que é vendida para um prostíbulo. Até hoje, a apresentadora defende que o filme denuncia a exploração sexual infantil — entretanto, desafetos da gaúcha sempre tentam usar Amor, Estranho, Amor como forma de atacá-la e descredibilizá-la perante o público.

O “x” da questão viúva

Com depoimentos de Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna, e outras pessoas que acompanharam o relacionamento dos dois no terceiro episódio, Amor, Morte. Vida, Fogo, a série visa passar a imagem de que Xuxa foi o amor da vida do piloto de Fórmula 1 morto em uma corrida em 1994. A série até menciona o fato de que Senna, alguns anos após o término com Xuxa, estava namorando com Adriane Galisteu — mas sem exibir imagens dos dois–, com quem ficou até o dia de sua morte e que ele deixara de falar com a ex por causa do novo relacionamento. Porém, a apresentadora faz questão de dizer que pretendia ir atrás do piloto, mesmo ele estando comprometido, e a produção mostra como a família de Senna escanteou Adriane do velório, tratando Xuxa como se fosse a “viúva oficial”. Se o documentário — e principalmente sua estrela — tivesse feito questão de proporcionar um encontro de Xuxa com Adriane para que as duas pudessem conversar frente a frente — quem sabe até desabafassem sobre o passado, a produção talvez não teria o tom desrespeitoso sobre a memória do piloto, que morreu namorando Galisteu — e isso é fato –, enquanto especula quem ele amava de verdade.

Reencontro com Marlene

Após 19 anos rompida com Marlene Mattos, sua ex-empresária, Xuxa busca um pedido de perdão da madrinha de sua única filha, Sasha, e antiga diretora — a quem acusa veementemente de tê-la controlado por vários anos. A apresentadora reforça o quanto vivia uma relação tóxica com a mentora, que também se defende das acusações e não tenta se redimir em nenhum momento.

