5 comédias inteligentes sobre temas inusitados para ver na Netflix

No final do ano passado, Não Olhe para Cima, sátira da Netflix sobre as mudanças climáticas, angariou recordes de audiência na plataforma e ainda conquistou indicações ao Oscar 2022, entre elas de melhor filme. Mais do que o elenco estelar, com Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, esse sucesso mostra que o humor inteligente somado a temas complexos é um atrativo — e que a comédia pode ser encontrada em outros lugares que não apenas nas inúmeras produções de besteirol americanas. Confira a seguir cinco títulos de comédia no catálogo da Netflix que garantem uma boa sessão de risos e ainda trazem temáticas inusitadas, de crise econômica até saúde mental.

A Grande Aposta

Do mesmo diretor de Não Olhe para Cima, Adam McKay, a comédia dramática lançada em 2015 explora a crise financeira de 2008. Enquanto o colapso americano acontecia, dois investidores de Wall Street, Michael Burry (Christian Bale) e Jared Vennett (Ryan Gosling), aumentaram suas fortunas apostando contra o mercado imobiliário. Brad Pitt, Jeremy Strong e Steve Carell também integram o elenco do longa, que é uma adaptação de um livro homônimo de Michael Lewis. O filme faturou a estatueta de melhor roteiro adaptado no Oscar.

A Incrível História da Ilha das Rosas

Também inspirado em uma história real, o longa de 2020 acompanha o engenheiro Giorgio Rosa (Elio Germano), que constrói sua própria ilha na costa italiana. Quando tenta declarar a Ilha das Rosas uma nação independente, ele entra em conflito com o governo do país. Com um ritmo dinâmico de narrativa, a produção italiana é uma boa pedida para rir do mundo geopolítico.

Eu Não Sou um Homem Fácil

No longa francês lançado pela Netflix em 2018, Damien (Vincent Elbaz) é um chauvinista que vai parar em uma realidade alternativa onde os papéis de gênero são invertidos — nesse universo, as mulheres dominam. Agora, conhecendo os sofrimentos originados pelo sexismo, o personagem terá que encontrar seu lugar no novo mundo, ao passo que se envolve com uma importante escritora.

Mulheres À Beira de um Ataque de Nervos

Com a dose perfeita de comicidade, o clássico de 1988 do espanhol Pedro Almodóvar acompanha um grupo de pessoas, especialmente mulheres, dentro de um apartamento. A história engloba uma grávida deixada pelo amante, a esposa dele, e uma amiga envolvida com um terrorista. Dilemas femininos que são tabu transbordam no longa com direito a pitadas surreais. O longa ganhou cinco prêmios Goya — o mais importante do cinema espanhol — incluindo o de melhor filme.

Toc Toc

Adaptado de uma peça francesa, o longa espanhol Toc Toc (2017) acompanha um grupo de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Reunidos na sala de espera de um médico especialista que se atrasou, os seis personagens vão conhecendo os comportamentos peculiares de cada um e, de quebra, tentam ajudar uns aos outros a superar suas aflições e dificuldades. O transtorno é abordado de maneira divertida e, ao mesmo tempo, sensível.