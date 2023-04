3 séries no streaming para quem deseja fugir da Páscoa

Ciente de que a programação da TV é mais direcionada a tramas óbvias para o feriado de Páscoa, como A Paixão de Cristo e desenhos animados sobre coelhinhos e chocolate, VEJA separou três séries ótimas encontradas nas plataformas de streaming para quem deseja fugir completamente da temática cristã ou infantil. Confira:

Treta

Onde assistir: Netflix

Estrelada por Steve Yeun (Minari) e Ali Wong (Meu Eterno Talvez), Treta estreou na Netflix nesta quinta-feira, 6, e tem tudo para figurar rapidamente no top mundial da plataforma. Os atores interpretam, respectivamente, o empreiteiro falido Danny e Amy, uma empresária bem-sucedida — mas que quer, desesperadamente, vender seu negócio. Os dois personagens, ambos na beira de um colapso por causa de conflitos pessoais, protagonizam uma briga de trânsito que vira uma perseguição automobilística exagerada, além de desencadear um ciclo vicioso de vingança, com um tentando destruir o outro repetidamente. A comédia dramática também explora com várias nuances como o “sonho americano” de descendentes de imigrantes nos Estados Unidos nada mais é do que uma ilusão.

Falando a Real

Onde assistir: Apple TV+

Produzida por Jason Segel (How I Met Your Mother), Brett Goldstein (Ted Lasso), e Bill Lawrence, Falando a Real segue a atrapalhada jornada de Jimmy, um psiquiatra em luto pela morte repentina de sua esposa que precisa não só atender seus pacientes, como a encontrar ajuda para si mesmo e reconquistar a filha adolescente de quem se afastou. Cansado dos métodos tradicionais da terapia vendo que seus clientes não progridem, o protagonista decide quebrar o código de ética para adotar táticas mais “agressivas” e malucas. Abrilhantada pelo ótimo Harrison Ford, a série é um acalento para fãs de comédia que não se importam com boas doses dramáticas, que fazem refletir sobre amor, amizade e, claro, o processo doloroso do luto.

Barry

Onde assistir: HBO Max

Barry Berkman (Bill Hader) é um ex-fuzileiro da marinha que se tornou matador de aluguel. Caçando um alvo qualquer, o personagem acaba, sem querer, no meio de uma aula de teatro amador e é obrigado a subir no palco durante ensinamentos de Gene (Henry Winkler), um ator decadente. Frio e insensível, Barry sente algo pela primeira vez em muito tempo e decide que quer ser ator também. Completamente atrapalhado, o protagonista tenta administrar o trabalho de matança com o hobbie, gerando uma série de conflitos cômicos. Barry tem três temporadas já disponíveis na HBO Max, e sua quarta e última chega ao catálogo no próximo 16 de abril.