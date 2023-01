Terapeuta em luto quebra ética em nova série da Apple TV+

Jimmy (Jason Segel) está no fundo do poço. Abusando de drogas, álcool e até prostitutas, o personagem não consegue se recompor após a morte repentina da esposa em um trágico acidente de carro. Para piorar, criou um abismo com a filha adolescente, Alice (Lukita Maxwell), que também perdeu uma pessoa importante, a própria mãe. Completamente perdido, ele vai para um consultório de psiquiatria onde, surpreendentemente, atende pacientes. Cansado de ver os clientes repetindo os mesmos erros e sem avançarem no processo terapêutico há anos, Jimmy quebra o código de ética e decide falar o que realmente pensa. Para a mulher presa em um relacionamento emocionalmente abusivo: largue o crápula, já para o ex-militar que sofre de estresse pós-traumático depois de voltar da guerra: bater em alguém em uma aula de boxe para aliviar a vontade de provocar violência. Em Falando a Real, nova série da Apple TV+ já disponível, o protagonista tenta reencontrar o rumo da própria vida enquanto decide tomar medidas drásticas com seus pacientes, para que todos entrem em uma jornada de real autoconhecimento e melhora.

Absolutamente contrário às atitudes antiéticas de Jimmy, Paul, interpretado por um impecável Harrison Ford, é o psiquiatra mais experiente da clínica onde os dois atendem e responsável, sem querer, por trazer o colega de volta à Terra. Sarcástico e ranzinza, é o veterano que tenta colocar juízo na cabeça do pupilo, enquanto também serve de apoio para Alice e enfrenta seu próprio drama pessoal: o diagnóstico de mal de Parkinson e o relacionamento distante com sua única filha e o neto. A série de dez capítulos mistura drama e humor ao tratar do processo de luto, entre outras mazelas da sociedade que sofre cada vez mais com problemas de saúde mental, como depressão e dependência emocional. Falando a Real, entretanto, o faz sem didatismo, muito menos exagera no tom motivacional. “Esse tema é tão universal agora porque foram alguns últimos anos difíceis no mundo. Todo mundo está passando por algum tipo de luto por trauma ou conectado a alguém que está agora, então acho que é por isso que você está vendo tantas histórias sobre pessoas tentando encontrar seu caminho através da terapia”, explicou o showrunner Bill Lawrence em entrevista a VEJA.

Com estilo parecido com Ted Lasso, Falando a Real também foi co-criada por Brett Goldstein, produtor-executivo e intérprete de Roy Kent na série protagonizada por Jason Sudeikis. Com apenas dois episódios disponíveis a partir desta sexta-feira, 27, os oito restantes da nova produção serão lançados semanalmente até 17 de março.