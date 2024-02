Winebrands pede falência do Eataly, “devedor contumaz” com 634 protestos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Winebrands apresentou à Justiça de São Paulo um pedido de falência contra o Eataly, afirmando que o centro gastronômico da zona sul de São Paulo negociou a compra de vinhos e outros produtos, nunca pagou e, hoje, deve 82.200,22 reais em valores atualizados à importadora de bebidas.

A juíza Clarissa Somesom Tauk, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, deu prazo de dez dias para o Eataly contestar o pedido ou quitar a pendência.

“(A Winebrands) sustentou que a ré é uma empresa devedora contumaz e insolvente, já que possui 634 protestos, a grande maioria dívidas recentes, somando (valor) superior a R$ 8.000.000,00, que vem só aumentando diariamente”, escreve a juíza na decisão.

Operador do Eataly no Brasil, o grupo SouthRock está em recuperação judicial. O centro gastronômico não foi incluído no processo.