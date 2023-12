Sem Eataly, Justiça autoriza recuperação judicial do SouthRock

O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, acolheu nesta terça-feira o pedido de recuperação judicial do grupo SouthRock, operador do Starbucks no Brasil. Outras marcas conhecidas do conglomerado, como Eataly e Subway, ficaram fora do processo.

A decisão suspende todas as ações e execuções contra o SouthRock e as subsidiárias incluídas na recuperação judicial – além do Starbucks, o grupo opera vários restaurantes em rodovias e aeroportos, como TGI Fridays, Gendai, Mania de Churrasco e Giraffas.

Na última quinta-feira, o SouthRock já havia conseguido decisão liminar suspendendo todas as ações de despejo e ordens de despejo já emitidas contra lojas alugadas pelo Starbucks por 180 dias.

Agora, o grupo precisará apresentar um plano efetivo de soerguimento “em benefício dos trabalhadores e credores em geral”, segundo o advogado especializado em direito empresarial Gabriel de Britto Silva.

“Quanto ao Starbucks especialmente, o grande desafio será a realização de sessões de mediação com os locadores, já que a simples suspensão dos despejos por 180 dias não será suficiente para dar perenidade à sua atividade, em que o operacional é integralmente dependente de lojas físicas”, afirma o advogado.

