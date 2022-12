TSE deve julgar contas da campanha de Lula e Alckmin nesta terça

O plenário do TSE dará início na noite desta terça-feira ao julgamento da prestação de contas de campanha de Lula e Geraldo Alckmin. De acordo com o informado ao TSE pela chapa que se saiu vitoriosa na corrida ao Palácio do Planalto, a campanha gerou um total de 135,5 milhões de reais em receitas e um gasto de 131,3 milhões de reais.

O maior doador de Lula foi o PT, com um aporte de 122,2 milhões de reais, seguido de uma campanha de financiamento coletivo, que levantou 6,8 milhões de reais.

Os maiores doadores pessoa física da campanha foram Altair de Jesus Vilar Guimarães, que doou 600.000 reais, e José Seripieri Filho, que depositou 500.000 reais.

O maior gasto de campanha foi com comunicação e propaganda, no valor de 37,8 milhões de reais, pagos a uma produtora. Na sequência, estão os gastos com divulgação e distribuição de conteúdo via Google, de 22,9 milhões de reais.