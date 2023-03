TRF1 define lista de juízes indicados a promoção; veja nomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TRF1 escolheu há pouco os nomes de nove juízes federais de primeira instância recomendados para promoção a desembargadores do tribunal.

A sessão para a elaboração da lista havia sido adiada em novembro do ano passado pelo corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão. Na ocasião, o ministro do STJ entendeu que era necessário fazer a regulamentação prévia de pontos pendentes e que a promoção por merecimento na 1ª região era prematura. Ele liberou o processo no mês passado.

Foram escolhido os seguintes magistrados (em ordem alfabética): Antonio Scarpa, Candice Lavocat Galvão, João Carlos Mayer, Katia Balbino, Leão Aparecido Alves, Marcelo Albernaz, Newton Ramos Pereira, Roberto Veloso e Saulo Casali.

Agora, caberá ao presidente Lula escolher seis deles para serem promovidos.

Ficaram de fora da lista os juízes Paulo Zuniga, que tinha o apoio do desembargador Ney Bello, e o juiz Itagiba Catta Pretta, que foi responsável pela Lava Jato no Distrito Federal. Para Bello, o resultado é um revés, já que ele tenta novamente uma vaga no STJ. Em 2022, ele tentou a vaga, mas não foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, de quem se aproximou.