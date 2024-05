TRE-RJ deve retomar nesta quinta julgamento que pode cassar Cláudio Castro

Iniciado na sexta-feira passada e suspenso por um pedido de vista depois de o relator do processo votar pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do seu vice, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacellar (União Brasil), o julgamento do TRE-RJ deverá ser retomado às 15h30 desta quinta, com o voto do desembargador Marcello Granado. Depois dele, outros cinco integrantes do tribunal deverão se manifestar, mas há expectativa de uma nova interrupção.

Os três primeiros da linha sucessória do Rio e deputados e aliados do grupo respondem por abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada ao agente público, pela suspeita de ter contratado funcionários temporários na Fundação Ceperj e na Uerj, com uma folha de pagamento secreta e saques na boca do caixa, para atuarem como cabos eleitorais no pleito de 2022.

O único a votar até agora foi o desembargador Peterson Barros, que propôs a condenação de Castro e de Bacellar, com a perda de mandato e inelegibilidade por oito anos — o que os colocaria fora da eleição majoritária de 2026. Pelo voto, Pampolha também seria condenado, mas sem a pena de ficar inelegível. Os outros investigados foram poupados pelo relator.