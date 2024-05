TRE-RJ começa nesta sexta julgamento que pode cassar Cláudio Castro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio começa a julgar, nesta sexta-feira, 17, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Rodrigo Bacellar (União Brasil). A dupla, junto do vice-governador, Thiago Pampolha (MDB), e de deputados aliados do grupo, responde por abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada ao agente público, pela suspeita de ter contratado funcionários temporários, com saques na boca do caixa, para atuar como cabos eleitorais no pleito majoritário de 2022.

O julgamento está marcado para as 14h no plenário do TRE-RJ, cujo colegiado é misto, composto por três desembargadores, dois juízes e dois advogados. Na última semana, o Ministério Público Federal formalizou sua denúncia e pediu a cassação da chapa de Castro e Pampolha, além dos mandatos de Bacellar e dos parlamentares envolvidos. O órgão pediu ainda a inelegibilidade do grupo por oito anos, mas poupou o vice-governador, que ingressou na chapa de Castro já às vésperas da eleição. O nome inicialmente escolhido para o posto, Washington Reis, foi impedido de concorrer na ocasião pela Justiça Eleitoral.

As investigações, em um primeiro momento, estavam desmembradas em dois processos. O primeiro, uma denúncia movida pelo PSOL, chapa de oposição a Castro que tinha Marcelo Freixo como candidato ao governo do Rio em 2022, mirava o esquema de contratação de funcionários fantasmas na Fundação Ceperj, à época ligada à secretaria de governo do estado, chefiada por Bacellar. Tais contratados, em regime temporário, estariam atuando como cabos eleitorais do grupo político de Cláudio Castro, em vez de trabalharem nas devidas funções.

Já a segunda denúncia, esta conduzida pelo MPF, mirava ainda o mesmo esquema, feito por meio de contratações pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Segundo o documento, foram mais de 900 milhões de reais em contratos temporários, entre Ceperj e Uerj. Mais tarde, ambas as investigações foram unificadas e serão julgadas nesta sexta-feira.

A expectativa, no entanto, é de que o julgamento não encerre por enquanto e que um dos sete julgadores peça vista. Segundo a especialista em direito eleitoral Vânia Aieta, o processo ainda deve se estender, devido ao peso político das denúncias, conforme aconteceu historicamente em situações similares, o que é também a expectativa da defesa de Castro.

Caso todos os denunciados sejam cassados, incluindo o vice-governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio assumiria o comando do estado, com o compromisso de convocar novas eleições em noventa dias. Há a possibilidade, no entanto, em caso de condenação do governador e do presidente da Alerj, de Pampolha ser poupado no julgamento, se o TRE-RJ entender que ele não participou do esquema. Nesse caso, ele assumiria o Palácio Guanabara pelo restante do mandato. Se o TRE entender pela procedência da denúncia, no entanto, a tendência é que as partes recorram ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com efeito suspensivo, para que sigam em seus cargos até o fim do julgamento.

Além de Castro, Pampolha e Bacellar, o MPF pediu ainda a cassação de outros seis aliados políticos do governador: os deputados federais Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Max Lemos (PDT), os deputados estaduais Léo Vieira (PL) e Bernardo Rossi (Solidariedade), além de Gutemberg Fonseca e Marcus Venissius Barbosa, ambos hoje sem cargo eletivo. O grupo inclui secretários e ex-secretários do governador.