TRE-PR une pedidos do PT e do PL pela cassação de Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu nesta terça-feira unir os pedidos pela cassação do senador Sergio Moro. As ações pedem a investigação de possível abuso de poder econômico na pré-campanha do ex-juiz.

A Justiça Eleitoral também oficiou os diretórios nacionais e estaduais do Podemos e do União Brasil. As legendas terão dez dias para reunir e apresentar documentos solicitados pelas denúncias.

Siga