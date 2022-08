Tráfico internacional de vinhos movimenta R$ 2 bilhões no Brasil

O comércio ilegal de vinhos para o Brasil movimentou a cifra de 2 bilhões de reais no ano passado, segundo dados do MPF e do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf). A informação consta de relatório que será apresentado durante o seminário Vinho & Mercado, que acontecerá na 9ª edição do Rio Wine & Food Festival, de 25 de agosto a 04 de setembro, no Rio.

O presidente do Idesf, Luciano Stremel Barros, e o auditor fiscal e delegado da alfândega da Receita Federal Mark Tollemache vão debater o estudo “Vinhos Fora da Legalidade”, que dá um panorama do tráfico de vinhos para o país.

Calcula-se que as 90 milhões de garrafas apreendidas em 2021 representaram somente 5% do que entrou ilegalmente no país. Só em julho deste ano, 140 pessoas foram presas em flagrante tentando contrabandear as bebidas por nossas fronteiras.