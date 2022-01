Toffoli tira um descanso na praia na casa de ministro de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chegou ao STF nesta semana de início de trabalho um desses episódios que costumam aborrecer integrantes mais conservadores da Corte.

Amigo do ministro das Comunicações Fábio Faria, o ministro Dias Toffoli aceitou passar uns dias na casa de praia de Faria em Natal, no Rio Grande do Norte.

Na Corte, a repercussão da visita se deve ao fato de Toffoli ser relator de casos no governo de Jair Bolsonaro.

“Não é que uma coisa tenha ligação com a outra, mas a proximidade poderia ser evitada”, diz um colega do magistrado.

Toffoli, que não é o único ministro da Corte a ter amigos no governo, não pretende comentar o caso.