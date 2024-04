TCE do Rio pagou fortuna a Brazão antes de ser proibido pela Justiça

O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) apresentou à Justiça um comprovante de depósito mostrando que já havia pagado 741.369,69 reais em férias acumuladas a Domingos Brazão antes da decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que suspendeu a concessão da vantagem ao conselheiro, preso sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.

Ao defender o pagamento em uma ação movida pelo deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), a Procuradoria-Geral do TCE usou um parecer em que o próprio órgão que representa a corte de contas na Justiça opinou pelo reconhecimento do direito de Brazão aos 420 dias de férias acumuladas durante seu afastamento pelo STJ, argumentando que a decisão que o afastou acabou reformada pela Segunda Turma do STF.

O despacho do presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento, aprovando o pagamento dos 741.369,69 reais em férias a Brazão foi publicado na edição de 13 de março deste ano do Diário Oficial do Estado. O comprovante juntado ao processo mostra que a corte de contas efetuou o depósito no dia seguinte, 14 de março.

Brazão foi preso pela Polícia Federal em 24 de março. Os procuradores do TCE argumentam na ação movida por Tarcísio Motta que a prisão preventiva autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, deveu-se a “fatos completamente distintos” dos que afastaram o conselheiro no período durante o qual a corte de contas entende que ele acumulou 420 dias de férias, agora convertidos em dinheiro.