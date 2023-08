Silveira sai em defesa de ministra atacada por deputados bolsonaristas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante audiência na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Ela foi atacada por deputados bolsonaristas que cobram a reestruturação da Agência Nacional da Mineração.

Com orçamento apertado e falta de agilidade nas operações, a ANM é alvo de parlamentares da oposição e, segundo Silveira, é prioridade no Ministério de Minas e Energia. O ministro reagiu após críticas do deputado Vicentinho Júnior (PP-TO).

De acordo com o ministro, reestruturar a agência significa aumentar as divisas do Brasil, a arrecadação e organizar o setor mineral, principalmente neste momento de transição energética, de minerais críticos e terras raras. Silveira afirmou que é preciso ser “justo” com a ministra Esther e com o governo, que estão reunindo esforços para que a agência se torne mais eficiente.

Os ministros têm conversado diariamente sobre o tema por telefone. A interlocutores, Silveira reconhece que o cobertor é curto no orçamento do governo federal, que precisa cobrir também áreas prioritárias como saúde e educação .Em rodas de conversa, ele diz que espera que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, “tome consciência” e baixe a taxa de juros para que o governo possa atender as necessidades da população.

