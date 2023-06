Senador diz que toda a bancada do MDB vai votar a favor de Zanin

Indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin se reuniu na tarde desta quarta-feira com a bancada do MDB no Senado. Depois da conversa, o senador Marcelo Castro, anunciou o apoio da sigla ao advogado.

“Estamos certos de que o MDB dará os seus 10 votos aqui no Senado para o Zanin unanimemente”, disse o senador piauiense. “Eu acho que o Zanin vai ter uma votação consagradora porque ele se credenciou para isso”, acrescentou o emdebeista.

O advogado de Lula precisa de pelo menos 41 dos 81 votos para ser aprovado como novo ministro do Supremo no plenário do Senado, em votação que deve ocorrer no próximo dia 21, logo após a sabatina na CCJ marcada para a mesma data.

Marcelo Castro, que já se referiu a Zanin como “futuro ministro”, afirmou ainda que conversou sobre as decisões monocráticas da Corte.

O parlamentar também negou que haja algum conflito por conta do fato de o advogado ter defendido Lula na Operação Lava-Jato e disse que o julgamento foi uma “oportunidade de mostrar à sociedade brasileira a sua competência”.