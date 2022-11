Senador aciona MP contra Piquet após ex-piloto pedir Lula ‘no cemitério’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou nesta quinta o vídeo, que circula nas redes sociais, do ex-piloto Nelson Piquet em atos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, o automobilista aposentado sugere a morte do presidente eleito Lula (PT).

Diante da divulgação do vídeo, o senador Humberto Costa (PT-PE) acionou o Ministério Público do Distrito Federal para averiguar de crimes como injúria e ameaça. No Twitter, o parlamentar anunciou o pedido de investigação.

ATENÇÃO! Estou entrando com uma representação junto ao MPDFT contra o ex-piloto golpista, Nelson Piquet. Em vídeo que circula nas redes sociais, Piquet ameaça a vida do ex-presidente Lula. Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa ser expurgado do Brasil. pic.twitter.com/6BUBYSK57a — Humberto Costa (@senadorhumberto) November 3, 2022

“A Vossa Excelência que seja dado início a procedimento que entender mais adequado para promover a apuração da prática de eventuais ilícitos penais, tais como, injúria e ameaça, de modo a que o ofensor seja devidamente responsabilizado pelos atos que atentaram frontalmente contra a honra e dignidade do Presidente eleito do Brasil, além da flagrante ameaça à sua vida”, diz o documento enviado ao MP.