Doador da campanha de Bolsonaro, Nelson Piquet defende morte de Lula

O tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi a um ato que pedia a intervenção militar e sugeriu a morte do presidente eleito Lula (PT). Em vídeo gravado nesta quarta por um apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o ex-piloto xinga o petista, completando um dos lemas bolsonaristas.

O homem que grava o vídeo profere: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, quando Piquet responde “e Lula lá no cemitério. No dia 7 de setembro do ano passado, o ex-automobilista chegou a ser motorista de Jair Bolsonaro e conduziu o Rolls Royce do presidente.

Neste ano, Nelson Piquet foi um doador importante para a campanha de Jair Bolsonaro. Ele doou 501 mil para o candidato à reeleição e 200 mil para o PL.