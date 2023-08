Senado vai votar indicação de chanceler de Bolsonaro à embaixada no Canadá

Com a retomada das atividades no Congresso após o recesso de duas semanas, o Senado deverá votar nesta quarta-feira as indicações de 13 autoridades, entre elas a do embaixador Carlos Alberto França, ex-chanceler do governo Jair Bolsonaro, para a embaixada do Brasil no Canadá.

Outros dois diplomatas que tiveram seus nomes aprovados pela Comissão de Relações Exteriores da Casa no dia 6 de julho e terão que passar pelo crivo do plenário, assim como França, são Eduardo Ricardo Gradilone Neto (indicado para a embaixada do país no Irã) e Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura (Bulgária e Macedônia do Norte).

Para serem aprovados, os três vão precisar dos votos da maioria dos senadores presentes nas respectivas votações.

O plenário também vai apreciar a indicação de oito conselheiros do CNMP. São eles: Ângelo Fabiano Farias, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, Fernando da Silva Comin, Ivana Lúcia Franco Cei, Jaime Cassio Miranda, Moacyr Rey Filho, Pablo Coutinho Barreto e Paulo Cezar dos Passos. Há também um indicado para o CNJ: João Paulo Santos Schoucair.

Os senadores ainda deverão votar a indicação de Igor Roberto Albuquerque Roque para comandar a Defensoria Pública da União, feita pelo presidente Lula.

Os dez indicados para as três instituições precisam de maioria absoluta, ou seja, pelo menos 41 votos.