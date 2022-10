Romeu Zema declara apoio a Jair Bolsonaro contra Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 4 out 2022, 10h19 - Publicado em 4 out 2022, 09h41

Governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema está com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada na manhã desta terça, em Brasília, para anunciar seu apoio ao presidente na disputa de segundo turno contra Lula. O governador mineiro e o presidente falam com a imprensa nesta manhã.

“Sabemos que, em muitas coisas, convergimos e, em outras, não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro”, disse Zema. “O eleitor é pragmático. Ficou erroneamente na memória do brasileiro que nos anos lula nós tivemos uma prosperidade. Eu sempre coloco como comparação o atleta que tomou anabolizante. No primeiro momento é muito bom, depois vem a conta. O PT maquiou o desenvolvimento econômico”, seguiu o governador.

“Esse apoio do governador é muito bem-vindo. É o segundo estado que tem o maior colégio eleitoral do Brasil. É decisivo”, disse Bolsonaro.