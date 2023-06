Ricardo Salles critica PL e desiste de candidatura à Prefeitura de SP

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) desistiu nesta segunda-feira de disputar as eleições de 2024. A desistência abre caminho para o Partido Liberal apoiar a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o que é motivo de críticas do ex-ministro de Jair Bolsonaro.

“PL cresceu com os votos da direita mas na hora de compor, prefere a velha estratégia do centrão”, disse o deputado ao Radar.

Desde que se projetou como pré-candidato à Prefeitura, Salles defende que a administração de Nunes é composta por petistas e que o MDB tem ministério no governo Lula, portanto, não se trata de uma candidatura de direita.

Salles foi o quarto deputado mais votado em São Paulo nas eleições de 2022, no entanto, ele teve maior adesão no interior do que na capital. Seu grande trunfo seria o apoio de Jair Bolsonaro, que parece ter esfriado nos últimos dias.

A convite do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente se hospedou no Palácio Bandeirantes na sexta-feira passada e teria se encontrado com Ricardo Nunes no dia seguinte. Na Assembleia Legislativa, a base de Tarcísio não compactuou com o projeto de Salles, que também teve dificuldade de apoio interno no PL paulista.

A partir do último fim de semana, o deputado resolveu partir para cima do seu partido, mas disse que não pensa, neste momento, em trocar de legenda.

“A Prefeitura, de Nunes e Marta, está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais e nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha”, disse Salles no Twitter.

Vou explicar: Valdemar, através do Dep. Antonio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e ATUAL elo de ligação do PL com o PT, tem 1 Secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou Bolsonaro ano passado e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da… — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 3, 2023