Rejeição de Boulos é natural, diz Rui Falcão

Ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão disse que a rejeição próxima aos 30% “é natural” e comum às “campanhas populares”, em São Paulo. O deputado se referiu a pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, em que o psolista Guilherme Boulos aparece com 34% de rejeição dos eleitores.

Para o petista, a rejeição de Ricardo Nunes é mais baixa do que a expectativa. Falcão cita os transtornos causados pela chuva, os apagões e as denúncias de corrupção como fatores que podem depor contra o prefeito.

“Os fatores negativos em relação a ele ainda precisam amadurecer”, afirmou o deputado.

Ao analisar a rejeição do candidato do PT, Falcão lembrou do marqueteiro Duda Mendonça, morto em 2021. O publicitário dizia que, em eleições polarizadas, um terço dos eleitores não vão ser alcançados e as campanhas podem convencer os outros 70% dos votantes.

Falcão esteve junto com Boulos na filiação do vereador Adriano Santos ao PT.