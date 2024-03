Disputa entre Boulos e Tabata gera troca de partidos na Câmara de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A disputa eleitoral de outubro já gera mudanças nas bancadas da Câmara Municipal de São Paulo.

Nesta sexta, o PSB vai fliar a vereadora Jussara Basso, ex-PSOL. A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, estará presente na filiação às 17h.

A bancada do PSB, porém, vai permanecer com o mesmo tamanho. Na próxima segunda-feira, o vereador pessebista Adriano Santos será filiado ao PT. O pré-candidato psolista Guilherme Boulos vai participar da filiação às 12h no diretório estadual petista.

Conforme a Justiça Eleitoral, futuros candidatos das eleições municipais têm até 5 de abril para se filiar aos partidos que vão disputar a corrida eleitoral.