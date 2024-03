Datafolha: Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados em disputa em SP

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo jornal Folha de S.Paulo.

No cenário principal, o pré-candidato psolista aparece com 30% das intenções de voto, enquanto o atual mandatário tem 29%. Na terceira colocação, mas bem distante dos dois, está a também deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8%. Logo depois aparecem Marina Helena (Novo), com 7%, e Kim Kataguiri (União Brasil), que tem 4%. Já Altino (PSTU) foi lembrado por 2% do eleitorado.

Além disso, 14% dos entrevistados disseram votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. 6% afirmaram que não sabem ou preferiram não opinar. O Datafolha ouviu 1.090 pessoas entre 7 e 8 de março. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Rejeição

O levantamento também mostrou que 34% dos eleitores disseram jamais votar em Boulos. Já a rejeição de Nunes é um pouco menor, de 26%. Acima dele está Kim Kataguiri, com 32% de rejeição. Depois aparece Altino, com 27%, Tabata, com 19%, e Maria Helena, 18% de rejeição. 7% afirmaram que rejeitam todos, enquanto outros 7% disseram não saber. Já 2% do eleitorado respondeu que votaria em qualquer um.

Aprovação de Nunes

O Datafolha também questionou a população paulistana sobre a gestão de Ricardo Nunes. O atual mandatário é aprovado por 29% dos eleitores e reprovado por 24%. Outros 43% disseram que o governo é regular e 4% não souberam. Em relação à sondagem anterior, de agosto de 2023, a avaliação do prefeito melhorou seis pontos porcentuais, enquanto a parcela que considera a gestão ruim ou péssima se manteve estável.