PSOL afirma que irá pagar dívidas de campanha de Boulos de 2018

Após a reportagem de VEJA revelar que o deputado federal Guilherme Boulos deve na Receita Federal mais de 44.000 reais da campanha presidencial de 2018, o PSOL garantiu que irá quitar o débito.

“O CNPJ mencionado pela reportagem não é de uma empresa, mas da campanha presidencial de 2018. As dívidas mencionadas pela reportagem são dívidas de campanha que serão quitadas pelo PSOL”, escreveu a equipe do deputado, em nota.

Em outubro, Boulos deve voltar ao palanque na disputa das eleições municipais em São Paulo. O PT paulistano aprovou nesta semana a indicação de Marta Suplicy para ser vice do deputado, resultado de acordo firmado ainda em 2022, quando o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto retirou sua candidatura ao governo estadual, deixando a via da esquerda livre para o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad.