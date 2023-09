Promotora do Pará conversa com Helder Barbalho sobre vaga no STF

A promotora Ana Cláudia Pinho, apoiada pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli (conhecido como “pai do garantismo”) para a próxima vaga no STF, conversou recentemente com Helder Barbalho sobre sua postulação a um assento na Corte e ouviu do governador que é um “orgulho” ter um nome do Pará na “disputa”.

Em visita ao gabinete de Barbalho no Palácio dos Despachos há cerca de quinze dias, Pinho se apresentou como postulante à vaga a ser aberta no Supremo com a aposentadoria de Rosa Weber e discorreu sobre as movimentações políticas que tem feito para divulgar seu nome e currículo.

O governador disse que respeitava a prerrogativa individual de Lula sobre a indicação – fazendo especial referência aos 580 dias durante os quais o petista ficou preso em Curitiba, com aval, inicialmente, do STF – e não tentaria interferir na escolha do presidente (o que tampouco foi pedido pela promotora), mas afirmou estar “muito feliz” com a “caminhada” de sua conterrânea.

Em entrevista a jornalistas nesta semana, Lula declarou que o gênero não será um critério para sua decisão sobre a próxima vaga no Supremo. Como mostrou o Radar, também estão no páreo Luciana Lóssio e Fernanda Hernández, além dos já conhecidos nomes de Flávio Dino, Bruno Dantas e Jorge Messias.

Existem pressões de diferentes setores políticos e da sociedade para que o presidente indique uma mulher negra para a vaga. Rosa Weber e Cármen Lúcia são hoje as únicas mulheres dentre as onze cadeiras na Corte. Não há nenhum ministro negro.

Continua após a publicidade

Há mais de 30 anos no Ministério Público do Pará, Ana Cláudia Pinho é titular da 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém e coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do MPPA. Além da representatividade feminina, a paraense se coloca também como uma defensora da representatividade regional, carregando sua origem na Amazônia.

Publicidade

Siga