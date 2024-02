Preterido do cargo de relator, Renan anuncia que deixará CPI da Braskem

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o presidente da CPI da Braskem no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), anunciar a escolha de Rogério Carvalho (PT-SE) como relator da comissão, o autor do pedido de criação do inquérito parlamentar, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que deixará o colegiado.

Logo após o anúncio da escolha, Calheiros pediu a palavra e afirmou que a escolha por Rogério Carvalho é “regimental”, mas teria “mais legitimidade” para a relatoria se o objeto da comissão fosse uma tragédia socioambiental em seu estado, o Sergipe.

“Eu teria legitimidade maior ainda para defender os interesses de Alagoas”, disse o emedebista.

O senador alagoano foi o grande articulador para a criação da comissão e intensificou o trabalho nos corredores do Senado no fim do ano passado. Em dezembro, a maioria dos titulares da CPI haviam sido indicados e já era ponto pacífico entre os senadores que Aziz presidira os trabalhos.