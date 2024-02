Omar Aziz indica Rogério Carvalho como relator da CPI da Braskem

O presidente da CPI da Braskem no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), escolheu Rogério Carvalho (PT-SE) como relator da comissão, preterindo o autor do pedido de abertura do inquérito parlamentar, Renan Calheiros (MDB-AL).

A decisão atende apelos do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e do líder do PSD na Casa, Otto Alencar — de quem partiu, mais cedo, em reunião fechada, a sugestão de Carvalho para o posto.

A dupla de senadores da Bahia foi contra a criação da CPI desde o início, temerosos dos impactos sobre a Novonor (ex-Odebrecht), controladora da Braskem que tem sede em seu estado.

Logo após o anúncio da escolha, Calheiros pediu a palavra e afirmou que a designação do senador Rogério Carvalho é “regimental”, mas teria “mais legitimidade” se o objeto da comissão fosse uma tragédia socioambiental em seu estado, o Sergipe.