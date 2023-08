Presidente da Comissão de Turismo da Câmara quer ouvir 123milhas

Presidente da Comissão de Turismo da Câmara, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos-PB) apresentou nesta terça um requerimento para realizar uma audiência pública para debater a suspensão de emissão de passagens anunciada pela 123milhas na última sexta.

A agência online de viagens suspendeu os pacotes da sua linha promocional — afetando viagens já contratadas da linha “PROMO”, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023.

A solicitação deve ser votada na reunião da comissão desta quarta, a partir das 14h.

Para Rodrigues, apenas a devolução dos valores das passagens em vouchers para serem utilizados no site da agência não soluciona os inúmeros transtornos causados aos consumidores que programaram suas viagens, com marcação de hotéis e passeios, por exemplo.

“Vamos dar a oportunidade da empresa se explicar. É uma situação grave e necessitamos entender como essas passagens estavam sendo vendidas e porque não foram emitidas efetivamente para o consumidor. Estamos num momento de retomada do turismo e esse tipo de desgaste sem justificativas e regras claras enfraquece o setor”, justificou.

Se o requerimento for aprovado, a ideia é que sejam convidados representantes da empresa, dos ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública, do Ministério Público Federal e do Procon do Estado de São Paulo.

Continua após a publicidade

Siga