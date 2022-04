Por que o União Brasil rejeita ser vice de Ciro, Doria e Simone

Depois de descartar, nesta quarta-feira, uma aliança com João Doria ou Simone Tebet, do PSDB e do MDB, o União Brasil está mesmo decidido a lançar uma candidatura própria ao Palácio do Planalto.

Cortejado por Ciro Gomes, melhor posicionado nas pesquisas, o partido que lançou o próprio presidente como presidenciável tem forte resistência ao programa econômico defendido pelo candidato do PDT, o que deverá inviabilizar uma chapa que una os dois.

O principal obstáculo no caso do pedetista é o projeto liberal encampado pela legenda que resultou da fusão entre PSL e DEM, que defende menor interferência do Estado e mais privatizações, por exemplo. Ciro, por sua vez, já prometeu revogar a reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer, em 2017, e o teto de gastos.

Sobre a candidatura própria, um cacique do União Brasil, sob anonimato, exalta o tamanho do caixa do partido para dizer por que acredita que irá ao segundo turno. “Nós temos recursos, nós temos capacidade, nós temos projeto”, comenta.

